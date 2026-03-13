You trenger ikke å spille tidligere Life is Strange -spill før du hopper inn i Reunion

HQ

Om to uker kommer utvikleren Deck Nine tilbake med neste kapittel i Life is Strange-serien. Det etterlengtede Life is Strange: Reunion debuterer så snart som 26. mars, og ettersom lanseringen nærmer seg mye nærmere, lurer du kanskje på om du trenger å sette deg selv i en Life is Strange-koma for å ta igjen hendelsene i serien før det som regnes som konklusjonen på sagaen om Max Caulfield og Chloe Price. Den gode nyheten er at du kan hoppe rett inn i Reunion uten noen tidligere erfaring med serien, selv om du vil få mest mulig ut av spillet ved å ha spilt de foregående kapitlene.

Dette ble bekreftet i et intervju med Deck Nine, der vi ble fortalt at det vil bli tilbudt en komplett oppsummering, med lokalisering på flere språk, som dekker hendelsene i originaltittelen, Before the Storm-hendelsene og Double Exposure i tillegg.

"Life is Strange: Reunion er designet for å ønske både mangeårige fans velkommen og spillere som opplever dette spillet som sitt første kapittel i Max og Chloes historie.

"Når du starter en ny lagring, får du se et sammendrag av "Historien så langt", fortalt av Max og Chloe på engelsk, fransk, tysk og japansk, med undertekster tilgjengelig på alle språk som støttes. Videoen tar for seg de viktigste hendelsene i Life is Strange, berører viktige elementer fra Life is Strange: Before the Storm, og oppdaterer spillerne på hendelsene i Life is Strange: Double Exposure, med fokus på alt du trenger å vite for å nyte dette siste kapittelet fullt ut."

For de som lurer på hvordan dette vil påvirke de viktige innledende beslutningene som hver Reunion-gjennomspilling er noe definert av, blir vi også fortalt at det er flere begynnelsestilstander du kan velge som legger opp parametrene for Maxs forhold til Chloe, Safi, Amanda og Vinh, slik at nye spillere kan hoppe inn og velge det alternativet som passer dem, og slik at de som spiller historien på nytt, enkelt kan oppleve nye buer og fortellende tråder.

For mer om Life is Strange: Reunion, sjekk ut hele intervjuet vårt med Deck Nine, og ikke glem å spille spillet på PC, PS5 og Xbox Series X/S fra 26. mars.