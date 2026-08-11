YouAllerede neste uke kan du se « Toy Story 5 hjemmefra

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Hadde det ikke vært for juli månedens absolutte kassesuksesser «Spider-Man: Brand New Day og The Odyssey, ville vi snakket om at « Toy Story 5 var den mest innbringende filmen så langt i 2026, ettersom den nyeste animasjonsfilmen fra Pixar klarte å hente inn svært respektable 1,094 milliarder dollar under kinovisningen.

Alt dette betyr at det er mange, mange av dere der ute som allerede har sett « Toy Story 5 ved å oppleve Woody, Buzz, Jessie og resten av gjengens eventyr på storskjerm, men hvis det ikke er tilfelle for deg, vil du uten tvil bli fascinert av dagens siste nyhet.

Disney og Pixar har bekreftet lanseringsdatoene for « Toy Story 5 på digitalt format og Blu-ray, og filmen blir tilgjengelig for hjemmevisning allerede 18. august for det førstnevnte og 22. september for det sistnevnte. For å markere anledningen har de faktisk delt en ny trailer for « Toy Story 5, som du kan se i sin helhet nedenfor.

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Hvis du ikke har sett « Toy Story 5 ennå, bør du ikke gå glipp av vår fullstendige anmeldelse av filmen for å finne ut om du bør sette av litt tid til å se den i sin helhet.