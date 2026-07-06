YouDu vil kunne se « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle I» på Crunchyroll før slutten av juli

Hvis du har fulgt med på «Demon Slayer»-animen, vet du at historien nærmer seg slutten. Etter flere sesonger på TV avsluttes «Demon Slayer»-fortellingen med tre kinofilmer i full lengde, hvorav den første hadde premiere i fjor og het «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle I».

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Denne filmen hadde premiere i september 2025 og ble en enorm suksess blant fans over hele verden, med en billettinntekt på nesten 800 millioner dollar, noe som beviste at beslutningen om å avslutte sagaen med tre filmer var svært klok.

Selv om vi ennå ikke har en premieredato å se frem til for den andre eller tredje filmen i denne trilogien, ble det under Anime Expo i Los Angeles avslørt at «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle I kommer på Crunchyroll før slutten av måneden, noe som betyr at abonnenter vil kunne se denne store kinofilmen fra sitt eget hjem.

Lanseringsdatoen for strømming er satt til 28. juli, og de fleste regioner vil kunne se filmen med et abonnement på anime-plattformen. Vi sier «de fleste», siden Netflix i stedet vil ha premiere på filmen i det meste av Asia, med unntak av Japan, Kina og India.

Hvis du ikke har sett «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle I» ennå, må du ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse.