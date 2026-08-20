YouDu vil kunne spille « NBA 2K27 tidligere enn forventet… hvis du sikrer deg Deluxe- eller Ultra-utgaven
Visual Concepts har fremskyndet tidspunktet for tidlig tilgang og delt massevis av ny informasjon om sportstitelen.
Utvikleren Visual Concepts og utgiveren 2K har nylig delt massevis av ny informasjon om det neste kapittelet i sin basketballserie. NBA 2K27 er i sikte og skal etter planen lanseres allerede 4. september på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2, men du vil kunne få tak i spillet mye tidligere, nærmere bestemt fra og med neste uke.
Lanseringsvinduet for Early Access til spillet er offisielt blitt fremskyndet, noe som betyr at hvis du sikrer deg enten Deluxe- eller Ultra-versjonen av spillet, vil du kunne begynne å spille allerede 26. august kl. 17:00 BST/18:00 CEST.
I tillegg har vi fått vite at en ny NBA 2K HQ-app kommer fra 21. august, som vil gjøre det mulig for spillere å lage, redigere og eksportere MyPlayers direkte til konsollen ved hjelp av en QR-kode, noe som gir enda en måte å komme i gang med spillet på.
Når det gjelder selve spillopplevelsen, har vi fått vite at MyCareer vil bli styrket av en filmisk historie i 11 kapitler kalt «Fire & Concrete», som spenner over fem historiske epoker fra 1984 til 2016. Vi har fått vite at samarbeidsspill også vil støttes i «MyCareer», og at «MyNBA» også blir forbedret med en 100-årig «Legacy Mode» i RPG-stil, slik at du i enda større grad kan skape en dynasti uten sidestykke.
Disse forbedringene kommer i tillegg til et samlet auksjonshus for spillere, strategiske «Badge Tokens» og «Synergy Boosts» i «MyPlayer Builder» og mye mer.