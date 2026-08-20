YouDu vil kunne spille « NBA 2K27 tidligere enn forventet… hvis du sikrer deg Deluxe- eller Ultra-utgaven

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Utvikleren Visual Concepts og utgiveren 2K har nylig delt massevis av ny informasjon om det neste kapittelet i sin basketballserie. NBA 2K27 er i sikte og skal etter planen lanseres allerede 4. september på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2, men du vil kunne få tak i spillet mye tidligere, nærmere bestemt fra og med neste uke.

Lanseringsvinduet for Early Access til spillet er offisielt blitt fremskyndet, noe som betyr at hvis du sikrer deg enten Deluxe- eller Ultra-versjonen av spillet, vil du kunne begynne å spille allerede 26. august kl. 17:00 BST/18:00 CEST.

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I tillegg har vi fått vite at en ny NBA 2K HQ-app kommer fra 21. august, som vil gjøre det mulig for spillere å lage, redigere og eksportere MyPlayers direkte til konsollen ved hjelp av en QR-kode, noe som gir enda en måte å komme i gang med spillet på.

Når det gjelder selve spillopplevelsen, har vi fått vite at MyCareer vil bli styrket av en filmisk historie i 11 kapitler kalt «Fire & Concrete», som spenner over fem historiske epoker fra 1984 til 2016. Vi har fått vite at samarbeidsspill også vil støttes i «MyCareer», og at «MyNBA» også blir forbedret med en 100-årig «Legacy Mode» i RPG-stil, slik at du i enda større grad kan skape en dynasti uten sidestykke.

Disse forbedringene kommer i tillegg til et samlet auksjonshus for spillere, strategiske «Badge Tokens» og «Synergy Boosts» i «MyPlayer Builder» og mye mer.