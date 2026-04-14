Young Sherlock vender tilbake til Prime Video for en andre sesong

Det ser ut til at Prime Video nylig har funnet en ny hit for å styrke sin posisjon som strømmeplattform. Suksessene Fallout, The Boys og Invincible kan nå få selskap av den nye Young Sherlock, serien produsert av Guy Ritchie som utforsker en yngre versjon av karakteren som ble skapt for litteraturen av Sir Arthur Conan Doyle, og som Ritchie adapterte til lerretet med Robert Downey Jr. i hovedrollen.

Ifølge The Hollywood Reporter har Prime Video nettopp gitt grønt lys til produksjonen av en andre sesong av serien, som i løpet av sine første fire uker på lufta (den hadde premiere 4. mars) har klart å plassere seg på topp 10 over plattformens beste premierer i historien.

Strømmetjenesten opplyser at minst 45 millioner seere så på "Young Sherlock" denne måneden, og at rundt 60 % av seerne kom fra land utenfor USA, hovedsakelig fra Storbritannia, Tyskland og India. Når det gjelder seertallene på hjemmebane, anslås det at totalt 648 millioner minutter av serien ble strømmet, noe som også plasserer den blant topplasseringene på plattformens rangering gjennom tidene.

"Young Sherlock har den unike magien: millioner av fans over hele verden ser ikke bare på en detektivhistorie, de forelsker seg i opprinnelsen til et ikon", sier Peter Friedlander, sjef for global TV hos Amazon MGM Studios. "Guy Ritchie og Matthew Parkhill har funnet den rette balansen for å få Sherlocks tidlige år til å føles friske, farlige og fullstendig vanedannende, og de har presentert en fascinerende versjon av James Moriarty som setter scenen for det som kommer. Vi gleder oss til å se hvor de tar det i andre sesong."

Guy Ritchie, som regisserte de to første episodene i serien, kommer tilbake for å regissere den første episoden i den andre sesongen, der Hero Fiennes Tiffin etter all sannsynlighet vil gjenta sin rolle som Young Sherlock Holmes og Dónal Finn som James Moriarty, sammen med Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons og Colin Firth.