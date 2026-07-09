YouOm noen uker vil man kunne se M3GAN-spin-offen « SOULM8TE digitalt

Etter at den første M3GAN-filmen kom ut og vakte oppsikt hos mange, kastet ikke produksjonsselskapet Blumhouse bort mye tid før de ga grønt lys for en oppfølger og til og med begynte å utforske spin-offs og utvide det større universet. I denne sammenheng ble et prosjekt kalt « SOULM8TE lovet, der man bytter ut androider som ser ut som barn med voksne kvinnelige motstykker som skal tilby selskap på en annen måte...

Selv om utgangspunktet er annerledes – ettersom « SOULM8TE i noen grad regnes som en erotisk thriller – ender filmens kjerne opp med å dreie seg om det samme temaet, da den viser hvordan denne androiden utvikler en viss grad av bevissthet og en overbeskyttende holdning overfor sin «herre», for til slutt å handle og brutalt drepe eller lemleste de som står i veien for den.

Handlingssammendraget for « SOULM8TE legger til: «Urovekkende, spennende og mørkt fengslende: « SOULM8TE følger en sørgende ingeniør som har fått i oppdrag å teste en hensynsløs teknologigigants nye AI-følgesvenn. Men når han prøver å programmere henne til å bli en virkelig bevisst sjelevenn, utvikler hun egne behov – og utløser en nådeløs bølge av presisjonsutformet kaos.»

SOULM8TE Filmen hopper over kinoene og går rett til strømmetjenester, og den gode nyheten er at dette betyr at du snart vil kunne se filmen fra komforten av ditt eget hjem, nærmere bestemt fra 1. august. For å få en forsmak på hva som venter, sjekk ut traileren til « SOULM8TE nedenfor.