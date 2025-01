Your Friendly Neighborhood Spider-Man avslører flere helter og skurker

HQ

Marvel har nettopp sluppet en ny video som gir oss et lite innblikk i produksjonen bak den kommende serien, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. I tillegg til kommentarer fra skaperen og noen av skuespillerne, kan du også få et glimt av andre kjente skurker og helter som nå kan forventes å gjøre sin entré ved siden av den elskede edderkoppen. I tillegg til Spider-Mans eventyr vil vi få en smakebit av Charlie Cox' Daredevil, Hugh Dancys Doc Ock og muligens til og med en gjenskapelse av den beryktede flyplass-kampen fra Captain America: Civil War. Videoen er under to minutter lang, så alle som er nysgjerrige på hvem andre som kan forventes å dukke opp i serien, kan se videoen her.

Hvilke helter og skurker håper du å se?