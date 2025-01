Your Friendly Neighborhood Spider-Man - Episode 1-2

HQ

Jeg vil ikke slå rundt busken, den første traileren for Your Friendly Neighborhood Spider-Man ga meg ikke akkurat mye tro på denne neste Marvel Animation innsatsen. Den så litt kreativ og tørr ut, med en kunststil som så ut til å mangle litt karakter, og en historie som så ut til å dekke mange av de samme temaene som vi har sett før i de utallige Spider-Man-opprinnelseshistoriene de siste to tiårene. Men til tross for dette, etter å ha sett de to første episodene av serien på Disney+, er jeg positivt overrasket og gleder meg faktisk til fortsettelsen.

Serien er en opprinnelseshistorie om Spider-Man, men den er ikke som de vi har sett før, da den hopper over mange av de tradisjonelle grepene og i stedet foretrekker enkle referanser og nikk til elementer som alle med grunnleggende kjennskap til Spider-Man vil være kjent med. Vi møter ikke Uncle Ben eller Peters foreldre, de blir bare nevnt i en dyster tone, og vi slipper å bruke måneder på at Peter skal lære seg kreftene sine, i stedet blir han bitt av en edderkopp, og så hopper vi et halvt år frem i tid til da han er i en mer rudimentær posisjon som lokal helt. Det er ingen storstilt utforskning av hva Oscorp er, hvem Norman og Harry Osborn er, hvorfor Dr. Connors bare har én arm, og så videre. Dette er alle deler av fortellingen som en Spider-Man-fan vil være noenlunde kjent med, og her hopper serien over direkte forklaringer for i stedet å fokusere på Peter og hans personlige utfordringer med å balansere et liv fullpakket med skolearbeid, en praksisplass på Oscorp, anstrengte vennskap, åh ... og det å være en superhelt.

Denne narrative tilnærmingen er fantastisk, ettersom serien med en gang ikke tråkker inn i nøyaktig de samme fotsporene som Marvel Cinematic Universe -filmene, Sam Raimis filmer og Andrew Garfields Sony-filmer har utforsket i nyere tid. Men bare fordi det ikke er en utmattende velkjent opprinnelsesfortelling, betyr ikke det at det ikke finnes lignende elementer. Peter er fortsatt en tenåring som håndterer anspente situasjoner med spydigheter og sarkasme, og noen av dem vil faktisk få deg til å fnise. Drakten han har på seg er en konseptuell versjon av den tradisjonelle røde og blå, og stemmeskuespilleren Hudson Thames' prestasjon har alle nyanser av Tom Hollands tolkning av karakteren. Poenget er at selv om den ikke kaster bort tiden din, er Your Friendly Neighborhood Spider-Man tvers igjennom autentisk Spider-Man.

Det er vanskelig å si hvor Marvel ønsker at denne historien skal passe inn i det større universet, da det er direkte referanser og nikk til Marvel Cinematic Universe, om enn med vridninger på formatet. Scenen der Robert Downey Jr.s Tony Stark overrasker Peter i tante Mays leilighet er gjenskapt, men med Colman Domingos Norman Osborn, og i tillegg eksisterer serien tydeligvis i et univers der superhelter er vanlige, samtidig som det hentydes til et større multivers. Det hintes tidlig til en versjon av Iron Man og Captain America, mens serien starter med en Dr. Strange som kjemper mot et symbiotisk romvesen på et sted han ikke kjenner igjen... Det er tydelig at det er større planer for denne serien og hvordan den passer inn i Marvels portefølje, men samtidig bruker den aldri mye tid eller krefter på å snakke om det, og vender heller blikket mot den delen av Spider-Man som gjør ham så gjenkjennelig og elsket: den vennlige nabolagsdelen.

For å vende tilbake til diskusjonen om autentisitet, så er det faktisk her jeg synes tegnestilen begynner å ta form og stå på egne ben. Jeg synes den i noen øyeblikk mangler litt karakter, dybde og bevegelse, men det er mange anledninger der den virkelig føles passende for en tegneserieadapsjon. Panelene som brukes til å skille scener fra hverandre, den nesten stop-motion-aktige stilen kombinert med det gullalderaktige utseendet, den går aldri rundt grøten eller lar deg glemme hvor denne karakteren og denne historien stammer fra. Men den tar seg noen kreative friheter som jeg tror faktisk gjør at historien skiller seg ytterligere ut og virker mer unik. Den introduserer nye karakterer, den presenterer alternative syn på eksisterende karakterer, men lar likevel de mest sentrale karakterene se ut slik du kjenner dem fra tegneseriene. Denne serien føles virkelig som om den er skapt av noen som elsket Spider-Mans tegneserietid for fans som også elsker den.

Disse to første episodene vekket interessen min og underholdt også underveis. De har et godt tempo, et godt spekter av følelser med innslag av humor, de setter scenen og legger grunnlaget for fremtiden, samtidig som de byr på et eventyr som er behagelig kjent, men ikke så behagelig at det føles repetitivt. Det er fortsatt åtte episoder igjen av denne første sesongen, åtte kapitler som vil debutere i løpet av de neste tre ukene, så det store spørsmålet er om den kan opprettholde dette nivået av engasjement i løpet av den perioden. Ut fra det jeg har sett så langt, er jeg faktisk ganske optimistisk til at den vil gjøre det.

