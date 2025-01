Your Friendly Neighborhood Spider-Man kommer tilbake for en andre og tredje sesong

HQ

Denne uken vil fans av Spider-Man og Marvel Animation få et nytt prosjekt å kikke på, da Your Friendly Neighborhood Spider-Man debuterer på Disney+. I motsetning til andre serier som debuterer med nye episoder ukentlig, vil denne serien få minst to episoder i uken i løpet av en fireukers sesong, noe som betyr at alle episodene vil være tilgjengelige innen 19. februar. Med en så kort tid, lurer du kanskje på om Marvel har planer om å fortsette Your Friendly Neighborhood Spider-Man -eventyret? Det er tydelig at de har svært store ambisjoner på denne fronten.

Som bekreftet av Marvel Studios utøvende produsent Brad Winderbaum i et intervju med The Movie Podcast, er det nå klart at vi ikke bare kan forvente en andre sesong av showet, men også en tredje sesong. Manuset til den andre sesongen er faktisk allerede ferdigstilt og produksjonen er godt i gang, mens manusforfatter og produsent Jeff Trammell skal presentere sitt forslag til sesong 3 for Winderbaum i løpet av de kommende ukene.

Winderbaum uttalte spesifikt "Forresten, jeg har nå lest alle manusene for sesong 2, og vi er halvveis gjennom animasjonsfilmene... Det Jeff bygger stein for stein i denne serien, begynner å gi resultater. Du føler det i sesong 1 og blir knyttet til disse karakterene, slik at når alt begynner å falle på plass og lønner seg mot slutten av sesongen, føler jeg det virkelig i sjelen min. Og det blir bare dypere og dypere i de påfølgende sesongene. Vi har fått grønt lys for tre sesonger, til og med sesong 3, så om et par uker kommer jeg til å høre [Trammells] pitch for den tredje sesongen, og jeg er som en fan, jeg kan ikke vente."

Med disse store ambisjonene får vi se om Your Friendly Neighborhood Spider-Man kommer sterkt ut av porten når den debuterer på Disney+ den 29. januar.