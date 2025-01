Your Friendly Neighborhood Spider-Man showrunner svarer på hovedrolleinnehaverens "woke"-kommentarer

HQ

For noen dager siden, i forkant av premieren på Your Friendly Neighborhood Spider-Man på Disney+, gikk det en rapport som tok opp hovedrolleinnehaver Hudson Thames (Peter Parker/Spider-Man) sin frykt for serien og at den ville være "irriterende og woke". Dette førte til en strøm av meninger og kommentarer rundt om på Internett, og nå har showrunner Jeff Trammell gitt sine tanker om saken i en Reddit AMA.

Trammell ble spurt om denne situasjonen, noe han svarte på: "Ha, jeg elsker Hudson og fokuserte ikke for mye på det han sa. Jeg tror han rett og slett sa noe feil, og jeg vet at det har tynget ham. Jeg tror vi har laget en fantastisk serie som kommer til å appellere til et bredt publikum, og som forhåpentligvis fanger det jeg elsker med denne Spider-Man: at han er en fyr som bryr seg dypt om menneskene rundt seg og alltid prøver å gjøre det rette."

Your Friendly Neighborhood Spider-Man vil fortsette å debutere nye episoder på Disney + hver onsdag frem til midten av februar når de to siste slippes på streameren. For å se om showet er verdt å sjekke ut, sørg for å lese våre tanker om det her.