Your Friendly Neighborhood Spider-Man stjernens største frykt var at serien skulle bli en vekker.

Det virker som om det har skjedd et stort kulturelt skifte mot en anti-woke-holdning i kreative bransjer i det siste. Med et moteord som er så vanskelig å definere som woke, ser det imidlertid ut til at noen få har sine egne definisjoner av det, noe som betyr at det er vanskelig å forstå hva Your Friendly Neighborhood Spider-Man -stjernen egentlig mente da han sa at han fryktet at serien ville være woke.

"Jeg mener, min største frykt var at den skulle bli irriterende og woke", sier Hudson Thames til Collider. "Og det var den ikke, og jeg tenkte: 'Ja, dette er flott, det er så godt skrevet', som om det føles ekte. Jeg er den eldste av fem gutter, så jeg føler at jeg på en måte vet hva som skjer i livene deres og på high school, og det føltes som om den gjorde det rettferdighet."

Thames' medspiller Colman Domingo har blitt kritisert for å spille Norman Osborne, en karakter som vanligvis er hvit i tegneseriene. Harry Osborne vil også være svart i serien, noe som noen kanskje vil mene er "woke". Men når vi husker at Nick Furys mest populære inkarnasjon fortsatt er Samuel L. Jackson, til tross for at karakteren er hvit i tegneseriene, er det lett å glemme hvordan vi pleide å ta slike rollebesetninger med fatning, uten at noen få utvalgte høylytte personer kastet lekene sine ut av barnevognen.