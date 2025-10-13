Your Friendly Neighborhood Spider-Man kommer tilbake høsten 2026

HQ

Hvis du så den første sesongen av Your Friendly Neighborhood Spider-Man tidligere i år og hadde håpet at den andre sesongen skulle debutere på Disney+ rundt samme tid i 2026 har vi litt skuffende nyheter.

Marvel Animation Disney+ har bekreftet som en del av New York Comic Con at Your Friendly Neighborhood Spider-Man kommer tilbake i 2026, men så sent som til høsten. Jepp, vi kommer til å måtte vente nesten to år mellom de to delene av serien, men den er i det minste på vei.

Med en premieredato så langt unna er det naturligvis ingen trailer eller informasjon om handlingen å dele, men vi vet at en tredje sesong allerede har fått grønt lys, så forhåpentligvis kommer det kapittelet på en mer betimelig måte.