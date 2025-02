Your Friendly Neighborhood Spider-Man vil gi ut nye sesonger hvert år

HQ

Etter et tregere år i 2024, ser det ut til at Marvel igjen ønsker å dominere skjermene våre i 2025. Vi har allerede sett den første sesongen av Your Friendly Neighborhood Spider-Man, og vi har Daredevil: Born Again kommer på TV-skjermen før Thunderbolts* og The Fantastic Four: First Steps tar over kinoene.

Det ser ut til at Marvels utøvende produsent og TV-sjef Brad Winderbaum ønsker å holde dette momentumet i gang, for i en samtale med Collider avslørte han at en ny sesong av Your Friendly Neighborhood Spider-Man bør være en årlig affære.

"Vi vil ha en Spider-Man-sesong hvert år hvis jeg har noe å si om det," sa han. "Det som vanligvis skjer, som du vet, i animasjon, er at det er et større gap mellom sesong 1 og sesong 2 enn i påfølgende sesonger, og det vil være likedan i Friendly."

"Vi må vente litt mer enn et år på sesong 2, men etter det bør den forhåpentligvis komme ut med en årlig frekvens", la han til. Så kanskje ingen sesong 2 i 2026, med mindre den kommer på et senere tidspunkt, men etter det ser det ut til at skipet vil fortsette jevnt og trutt.