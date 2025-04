Your Friends & Neighbors - Første sesong

HQ

Jeg har lenge vært en varm tilhenger av kvaliteten på Apple TV+ sin TV-satsing. Det er bare et par uker siden jeg delte mine tanker om den fantastiske The Studio, og nå er det på tide å utvide det ved å forlate komedien til fordel for rent drama. Dagens fokus er på den Jon Hamm-ledede Your Friends & Neighbors, en serie som stiller et skittent forstørrelsesglass på det dekadente og kompliserte livet til en samling familier som utgjør et av USAs rikeste samfunn.

I bunn og grunn er ideen med serien å bevise hvor virkelighetsfjerne mange av disse menneskene ser ut til å være, og den fungerer som en slags satire og et eksempel på hva som inngår i en livsstil som er verdt millioner av dollar i måneden. Det er frustrerende rått å se på til tider, men på samme måte som serier som Dynasty er det også vanskelig å se bort fra den, særlig når alt faller fra hverandre.

Your Friends & Neighbors handler om Hamms Andrew Cooper, en mann hvis liv har falt i grus i løpet av noen få måneder. Kona har forlatt ham etter en affære med bestevennen, arbeidsgiveren har sparket ham på ulovlig vis, og nå står han overfor et liv der han sliter med å få endene til å møtes økonomisk. Igjen, dette er på en helt annen skala enn de fleste av oss, noe som betyr at "Coop" bekymrer seg for hvordan han skal ha råd til bord til 30 000 dollar på veldedighetsgallaer, og hvordan han kan opprettholde illusjonen om suksess og balanse sammenlignet med sine, ja ... venner og naboer.

Dette leder oss over til seriens hovedrett, nemlig Coops kriminelle hobby. Coop har en absurd kunnskap om eliten og de rike, og han bestemmer seg for å bruke denne kunnskapen til å rane sine "venner og naboer" taktfullt, ved å stjele en klokke til 170 000 dollar her, et diamantkjede til 300 000 dollar der, eller kanskje til og med bytte ut sjelden kunst med en nesten perfekt forfalskning. Ideen virker genial til å begynne med, men Coop gjør den feilen å bryte seg inn i feil hus en dag, og det fører ham inn i en stadig mer oppsiktsvekkende kriminell løpebane der han til slutt kommer på kant med en slem mann.

Dette er egentlig alt som trenger å sies om handlingen i Your Friends & Neighbors, og etter å ha sett den første sesongen er det klart at dette er alt den noensinne trengte å være. Ideen er god, og den er håndtert med eleganse og fortreffelighet, samtidig som den er vittig og har den rette typen sjalusifremkallende øyeblikk som alle disse eksentriske og utsvevende prosjektene byr på. Fortellingen fortsetter å overraske og vokser inn i seg selv etter hvert som sesongen skrider frem, og begynner som ganske neddempet og litt kjedelig om noe, før den spinner ut i kaos, og Coop må håndtere mordetterforskning, forbryterbosser, kjærlighetsinteresser, og alt dette føles på en eller annen måte gjenkjennelig. Dette betyr at tempoet bare blir bedre og bedre etter hvert som sesongen utfolder seg, og holder deg gående og gjette på hva som vil skje videre, alt ved å legge igjen spor som du ønsker å følge, men som du blir avsporet av når en ny vending introduseres.

Det skal sies at Hamms prestasjon i rollen som Coop ser ut til å passe perfekt inn i arketypen som han alltid har spikret med største briljans. Det er på en måte veldig Mad Men, og Hamm skiller seg ut i en rollebesetning som generelt har interessante, komplekse og godt spilte personligheter også.

Denne serien er nok et eksempel på hvordan Apple TV+ sine produksjoner ser ut til å klare å få til alle de viktigste byggesteinene i det som gjør en TV-serie vellykket. Og som alltid når det gjelder Apples filmer og serier, er kameraarbeidet, valgene av lokasjoner og hver eneste del av produksjonen av høyeste kvalitet og imponerer alltid.

Den mangler kanskje wow-faktoren til noen av Apples serier, den er ikke like stram som andre, og den er kanskje til tider litt for vanskelig å fordøye for den gjennomsnittlige forbruker. Men hvis du gir den tid - bare noen få episoder - vil Your Friends & Neighbors til slutt fenge deg og gjøre deg desperat etter å se hva som skjer i neste episode. Det er nok en gang en vinner for Apple TV+.