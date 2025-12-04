Your Friends & Neighbors vender tilbake til Apple TV i april

HQ

Apple TV Allerede før den første episoden var ferdig, ble det klart at en ny sesong av dramaserien Your Friends & Neighbors ville komme. Vi visste at James Marsden skulle være med i denne oppfølgeren, og at produksjonen i utgangspunktet startet da den første sesongen ble avsluttet. Vi trenger ikke å vente mye lenger før disse nye episodene kommer.

Det har blitt avslørt av Apple TV at den andre sesongen av showet vil komme på streameren i april 2026, som vil være rundt 12 måneder etter at den første sesongen debuterte. Vi har ikke noe annet å gå på med hensyn til plot eller til og med en fast dato, men vi kan nå i det minste sirkle rundt kalenderne våre og vite at det Jon Hamm-ledede showet er nærmere enn det er lenger unna.

Hvis du ikke har sett Your Friends & Neighbors ennå, kan du lese vår anmeldelse av sesong 1 her, og se traileren for de første episodene nedenfor.