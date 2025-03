HQ

Puslespill eller generell hjernetrim utgjør en grunnleggende del av menneskers liv. Uansett hvor vanskelige de måtte være, befinner vi oss ofte i situasjoner der vi må løse en gåte - enten det er i fiksjon, som i en film eller, i dette tilfellet, et videospill, i brettspill, eller til og med i det virkelige liv, når vi håndterer dagliglivets utfordringer, byråkrati eller uventede problemer som dukker opp over tid. Disse situasjonene kommer i alle former og størrelser, men vi må alltid bryne hjernen for å komme oss gjennom dem og unngå ytterligere problemer. Denne gangen har vi Your House, som Patrones & Escondites har tatt med til deg, og som vil være tilgjengelig om noen dager - 27. mars. Og her på Gamereactor har vi allerede hatt sjansen til å prøve det ut, slik at vi kunne tilby deg denne anmeldelsen. Men før vi begynner, bør det bemerkes at dette spillet vil bli utgitt ikke bare for PC (plattformen vi har spilt det på), men også for smarttelefoner (iOS eller Android), noe som gjør det lett tilgjengelig for alle.

For å begynne med historien, i dette spillet spiller vi som Debbie Clough, en ung jente som nettopp har hatt den verste attende bursdagen noensinne, den typen du aldri vil ønske noen, ikke engang din verste fiende. Hun har blitt utvist fra skolen for tredje gang, hun har sett kjæresten være utro med bestevenninnen, og på vei tilbake til rommet sitt på internatskolen ble hun påkjørt av en bil. Når sårene er leget, kommer hun endelig tilbake til hybelen sin, bare for å se at det lå et brev og et postkort med en adresse og en nøkkel der. Uten å tenke seg om rømmer Debbie fra internatet og tar seg til adressen, der et herskapshus venter på henne. I det øyeblikket hun klarer å komme seg inn, strømmer spørsmålene over henne. Hvordan havnet hun der? Hvorfor fikk hun tilsendt adressen og nøkkelen? Dette er mysteriene vi må løse i et herskapshus som ser ut til å være et levende puslespill.

Når det gjelder spillopplevelsen, står vi ikke overfor massevis av utrolig innfløkte gåter som får deg til å svette til siste åndedrag mens du prøver å knekke dem. De vet imidlertid hvor deres styrker ligger, slik at de kan bygge gåter som tvinger deg til å lese dokumenter oppmerksomt, lete etter dobbeltbetydninger i visse ord, samhandle med spillets verden (som primært er tekstbasert med noen bilder), blant andre ting vi ikke vil røpe for deg. Men kapitlenes vanskelighetsgrad er på en eller annen måte subjektiv. Noen gåter kan være lettere enn andre, og så vidt vi har sett, var de mest kompliserte fra kapittel 3, det vil si halvveis gjennom spillet. Det er ingen grunn til å bekymre seg for mye om det, hvis du setter deg fast, vil spillet tilby deg noen hint slik at du kan fortsette. Disse hintene er vanligvis litt tvetydige, men jo mer tid du bruker på samme gåte, jo mer åpenbare blir de.

Når det gjelder grafikken, er spillet som nevnt tekstbasert med noen illustrasjoner, for det meste statiske, med unntak av noen enkle animasjoner. Kunststilen, for meg, minnet om de grafiske romanene av Jean-Christophe Derrien og Rémi Torregrossa, eller Fido Nesti, som tilpasser George Orwells 1984. Sammenlignet med andre spill fra samme studio, kan vi se en merkbar fremgang når det gjelder illustrasjoner. Mens tegningene i tidligere titler tenderte mot minimalisme, tar de her et klart skritt fremover ved å gjøre spillet til sitt eget og gi det en sterkere og unik identitetsfølelse, slik at spillerne vet at det er deres verk. Vi kan anta at denne kvalitetsforbedringen vil fortsette, selv om det er en sjanse for at de ikke vil holde seg utelukkende til denne illustrasjonsstilen og fortsette å eksperimentere med andre tilnærminger, slik at de ikke blir stemplet som de som lager puslespill med denne spesielle stilen.

En av de mest fremragende funksjonene er lydsporet og lydeffektene. For det første lydsporet. Det bringer meg tilbake til barndommen min og minner meg om Professor Layton-serien, med de gåtene som levde opp til navnet sitt, rettet mot barn som ikke engang hadde fylt ti år, og som gjorde oss klare til å bli en slags små Sherlock Holmes. Det inkluderer beroligende musikk som hjelper deg å tenke, men når spenningen øker, stiger den for å matche historien, et stort pluss for fordypningen i spillet. Lydsporet akkompagneres av noen veldesignede lydeffekter som får deg til å føle at du virkelig befinner deg i herskapshuset akkurat i det øyeblikket - blant annet knirkende treverk, plystrende vinduer og lyden av dørhengsler gir liv til herskapshuset og omslutter deg. En spesiell honnør til det spanske stemmeskuespillet, som har kraftige kvinnestemmer som gir karakterene personlighet.

Til slutt, når det gjelder den generelle opplevelsen, må det sies at vi har støtt på noen irriterende bugs som vi ikke vil nevne eksplisitt, fordi det ville ødelegge noen gåter, og vi vil ikke ødelegge spillopplevelsen din. En av disse feilene var en feil i oversettelsen av spillet, noe som førte til at gåten ble uløselig på grunn av den. For å være rettferdig må jeg innrømme at jeg klarte å løse det uten problemer ved å bytte spillets språk til engelsk. Deretter tvang en annen feil meg til å starte det siste kapittelet på nytt. Selv om akkurat dette kapittelet ikke er urimelig langt, er det litt frustrerende å måtte gå gjennom det hele på nytt for å komme tilbake til det punktet, men det er en direkte løsning. Et annet problem som jeg gjerne vil snakke om, er den dårlige optimaliseringen i enkelte scener. Et tekstbasert spill skal lastes inn nesten umiddelbart, enda mer når det også er optimalisert for smarttelefoner, som er betydelig mindre kraftige enn en PC, men med noen interaktive objekter må du vente noen øyeblikk på at de skal svare. Det er også en tittel med liten eller ingen gjenspillingsverdi. Når du allerede kjenner gåtene, har det ikke helt den samme ringen til det, og varigheten er ikke så lang. Personlig virker det perfekt for en kort opplevelse på en lat ettermiddag der du ikke har noe annet å gjøre.

Så for å oppsummere, hvis du liker gåter, skriver ned alle detaljene i en notatbok for å huske alt, og elsker denne typen eventyr, vil vi absolutt anbefale det. Og selv om det har sine fordeler og ulemper, er det et spill som leverer det det lover, på kort tid, for folk som ikke vil ha historier som varer i over 40 timer. Alle som elsker en god mental utfordring, vil finne seg selv i målgruppen for denne tittelen.