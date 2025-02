Your House blir et levende puslespill i.., Your House Patrones & Escondites ta med en ny bok eller et nytt spill å lese.

Hjemmet ditt rommer en mangfold av hemmeligheter om livet ditt og livet til familiemedlemmene dine, til og med kjæledyrene dine. Det er her vi setter flest spor etter vår ferd gjennom verden, og vi etterlater oss gjenstander, flekker, riper og andre merker som vil bli funnet av dem som kommer etter oss. Slik er Your House blitt til, en fortellende thriller blandet med gåter, som setter oss i skoene til 18-årsdagen vår, det øyeblikket da alt faller fra hverandre. Kjæresten din svikter deg, bestevennen din forsvinner, du blir utvist fra skolen, og når det virker som om alt ikke kan bli verre, blir du overkjørt. Ved midnatt får du en konvolutt med et postkort, en adresse og en nøkkel. Du ankommer et hus, og det er der alle mysteriene begynner. Med alle fortellingene blottlagt finner vi refleksjoner om identitet, moderskap og frihetens pris. Patrones & Escondites vender tilbake etter unmemory, og tilbyr en prequel som tar oss med til huset i det andre eventyret. Selv om Your House ikke er et vanlig hus, har det skjulte dører, hemmelige rom, underjordiske ganger ... Det rommer en sannhet som lengter etter å bli oppdaget. Your House vil være tilgjengelig på Steam Next Fest mellom 24. februar og 3. mars, som nettopp annonsert av studioet, selv om demoen allerede er tilgjengelig på Valves plattform. Vi lar deg intervjuet som Daniel Calabuig, designer av Patrones & Escondites, ga til Gamereactor på DevGAMM i Lisboa (fullt tekstet på ditt lokale språk) for å gi deg flere detaljer om dette spennende prosjektet. HQ