Youtooz lanserer kule Banjo-Kazooie-figurer

Om du liker samleobjekter basert på favorittspillene dine, kjenner du sikkert til for eksempel Funko Pop og kanskje japanske Nendoroids. Men et annet merke kalt Youtooz har vokst mye i det siste, hovedsakelig kjent for å lage tegneserieversjoner av influensere. Men nå utvider de til flere områder, og neste i linjen er en viss bjørn/fugl-duo mange av oss kjenner fra 90-tallet.

Vi snakker selvfølgelig om Banjo-Kazooie, som får selskap av to andre karakterer fra franchisen, nemlig Banjos søster Tooty og muldvarpen ved navn Bottles. Forhåndsbestillingene starter via Rares nettbutikk den 26. februar, der hver figur vil koste $29,99 med lansering i juni. Ta en kikk på bildene nedenfor.

