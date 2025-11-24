Youtooz viser frem nye vinylfigurer og nøkkelringer i Peak -samarbeidet

HQ

Figurfirmaet Youtooz samarbeider med Landfall Games og Aggro Crab Games for å gi liv til favorittspeiderne våre med noen nye Peak -produkter. Vi har allerede sett Peak brakt inn i den fysiske verdenen med plysjbamser, og nå er det flere gjenstander med speidertema å få tak i.

Som du kan forvente fra Youtooz, er stjernen i samarbeidet en Peak vinylfigur, som viser en oransje og en blå speider som klatrer opp en gresskledd bit av et fjell. Det ser ut til at Orange hjelper Blue opp, noe som gir en litt dynamisk positur. Vinylfiguren lanseres 25. november, kl. 12:00 PT (i morgen kl. 20:00 GMT i skrivende stund).

Det er også nøkkelringer å vinne, som gir oss en søt lyseblå speider å bære med oss. Fans som ønsker å vinne en av nøkkelringene eller vinylfigurene, kan få sjansen ved å like og retweete innlegget nedenfor :

Dette er en annonse: