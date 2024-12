YouTube eksperimenterer med stemmesvar i kommentarfeltet: En game changer eller en utfordring?

HQ

YouTube lanserer en ny eksperimentell funksjon som gjør det mulig for skaperne å svare på kommentarer med talemeldinger, noe som gir et personlig preg til plattformens tradisjonelt tekstbaserte interaksjoner. Foreløpig er funksjonen begrenset til en liten gruppe YouTubere, som brukte den til å svare på kommentarer under sine nyeste videoer. Når funksjonen er aktivert, kan brukerne trykke på et lydbølgeikon for å spille inn et stemmesvar, ledsaget av en mulighet til å se en tekstutskrift av meldingen.

Funksjonen er imidlertid bare tilgjengelig på iOS for øyeblikket, og den er begrenset til skapere som er en del av testgruppen. Selv om mange brukere er begeistret over potensialet for mer engasjerende interaksjoner, har YouTube ikke kunngjort planer om å utvide denne funksjonen til alle brukere. Modereringsutfordringer er sannsynligvis en bekymring, spesielt for familievennlig innhold.

Hva synes du om den nye funksjonen for stemmesvar på YouTube? Vil du at den skal være tilgjengelig for alle brukere, eller tror du at den kan skape modereringsproblemer?

