YouTube får snart sitt eget verktøy for samfunnsnotater

I en tid med mye feilinformasjon kan det være lett for alle slags innholdsskapere å villede publikum på tvers av ulike sosiale medieplattformer, men noen nettsteder ønsker å bekjempe dette. Twitter har "community notes", og nå kommer YouTube med en lignende funksjon.

Fra og med i dag introduseres en eksperimentell funksjon som gir visse YouTube-brukere muligheten til å skrive notater om videoer og forbedre systemet før det utvides. Det vil tillate disse brukerne å i hovedsak faktasjekke en video. I eksempelet YouTube viser på bloggen sin, kan du for eksempel se noen legge til et notat om at kjempeskilpadder ikke er utryddet.

Folk vil kunne rangere en kommentar basert på hvor nyttig den er, noe som vil være en avgjørende faktor for om den vil bli publisert over hele verden eller ikke. Ting som å oppgi en kilde kan hjelpe deg med å få notatet ditt publisert.

I bunn og grunn vil YouTubere snart måtte forholde seg til faktasjekkere over alt, ettersom samfunnsnotater ser ut til å være en av de viktigste måtene plattformene retter seg mot utbredt feilinformasjon på. Vi får bare se om noen leser dem.

