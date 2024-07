YouTube gjør det enklere å slette musikk i videoene dine

HQ

Opphavsrett er et tilbakevendende dilemma for mange videoskapere på YouTube. Nå har selskapet bak den populære plattformen oppgradert verktøyene sine for å gjøre det enklere å fjerne musikk fra videoer. Selv om funksjonen allerede er tilgjengelig, bør du nå få bedre resultater enn noen gang før. Her er hva administrerende direktør Neal Mohan hadde å si :

"Gode nyheter til alle som lager videoer: Vårt oppdaterte Erase Song-verktøy hjelper deg med å enkelt fjerne musikk med opphavsrettskrav fra videoen din (mens du lar resten av lyden være intakt)."

Verktøyet bruker kunstig intelligens for å gjøre det enklere å fjerne musikk uten å fjerne andre lyder. Det er perfekt hvis du av en eller annen grunn har musikk i bakgrunnen av noe du har filmet. Hvis du vil vite mer, kan du se et klipp som gjennomgår forbedringene av dette verktøyet.

