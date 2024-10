YouTube gjør korte filmer lengre

HQ

YouTube skapte en direkte konkurrent til TikTok og det kortformede videoinnholdet som plattformen ble kjent for med Shorts -plattformen. Den gjør det mulig for skaperne å produsere kjappe og raske videoer som for det meste konsumeres i et vertikalt format, og den er en førsteklasses kandidat til hvordan konsumering av nettmedier er i ferd med å endre seg nok en gang. Eller gjør den det?

YouTube har avduket planlagte endringer for Shorts, som vil se plattformen skifte bort fra den påtvungne kortere lengden. Fra og med 15. oktober vil det bli tillatt å legge ut Shorts videoer som er opptil tre minutter lange, noe som reiser spørsmålet om de virkelig kan klassifiseres som "korte" lenger.

Om endringen sier YouTube: "Dette var en etterspurt funksjon fra skaperne, så vi er glade for å kunne gi deg mer fleksibilitet til å fortelle historien din. Denne endringen gjelder videoer som er kvadratiske eller høyere i størrelsesforhold, og vil ikke påvirke videoer du lastet opp før 15. oktober. Og vi kommer til å jobbe med å forbedre anbefalingene for lengre shorts i løpet av de kommende månedene."

Det er også planlagt noen andre endringer, blant annet å tilby Shorts -maler, flere måter å remikse videoene dine på gjennom YouTubes fullstendige klippsystem, introduksjonen av Google DeepMinds videogenereringsverktøy Veo for å la skaperne bruke AI til å "forbedre" innholdet sitt, og mer.

Selv om det ikke nevnes eksplisitt, er det ingen tvil om at dette lengre Shorts -formatet bare er et skritt mot at YouTube kan introdusere annonser i det mer kortfattede videoformatet.

Hva synes du om at Shorts blir lengre?

