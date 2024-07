YouTube har demonetisert Dr. Disrespect

HQ

Tidligere denne uken kom det frem informasjon om hvordan den ekstremt populære streameren Dr Disrespect fikk sin Twitch -konto suspendert for litt over fire år siden for å ha sendt upassende meldinger til en mindreårig. noe som Dr Disrespect innrømmet dagen etter, like før han kunngjorde til sine 4,7 millioner abonnenter på YouTube at han tok en "utvidet ferie". Nå har YouTube også kunngjort (takk, IGN) at de har stengt ned inntektsgenereringsfunksjonen på Dr Disrespect's kanal, noe som betyr at han ikke lenger kan tjene penger på sin streaming.

YouTube selv kommenterte avgjørelsen slik :

"Vi har suspendert Dr Disrespects kanal fra YouTube Partner Program etter alvorlige beskyldninger mot skaperen. Denne handlingen betyr at kanalen ikke lenger er i stand til å tjene penger på YouTube."

Via magasinet Rolling Stone har det nå også kommet frem informasjon via en anonym Twitch -ansatt som hevder at Dr Disrespect, i motsetning til hans egen uttalelse, ble informert om at personen han sendte upassende meldinger til var mindreårig, men likevel fortsatte å skrive til henne.

"Jeg husker at Dr. Disrespect ble gjort oppmerksom på at vedkommende var mindreårig i løpet av samtalen, hvorpå han ga uttrykk for at dette ikke var noe problem og fortsatte. Det var ingen forvirring."

Dr Disrespect's forsvar via X vedrørende meldingene han sendte for fire år siden var som følger :

"Var det Twitch Whisper-meldinger med en enkelt mindreårig tilbake i 2017? Svaret er ja. Var det reelle intensjoner bak disse meldingene, er svaret absolutt ikke. Dette var uformelle, gjensidige samtaler som noen ganger lente seg for mye i retning av å være upassende, men ikke noe mer. Ingenting ulovlig skjedde, ingen bilder ble delt, ingen forbrytelser ble begått, og jeg møtte ikke engang personen."

I tillegg til utestengelsen fra YouTube har Dr Disrespect blitt sparket ut av sitt eget utviklingsstudio Midnight Society og mistet sin hovedsponsor Turtle Beach.