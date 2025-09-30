YouTube inngår forlik med Trump og går med på å betale 24,5 millioner dollar i forbindelse med suspensjonen av kontoen hans Alfabetets plattform avslutter kapittelet om denne juridiske kampen.

HQ Vi fikk nettopp nyheten om at YouTube har gått med på å betale 24,5 millioner dollar for å løse et søksmål anlagt av USAs president Donald Trump på grunn av suspensjonen av kontoen hans etter Capitol-hendelsene i 2021. Forliket markerer den endelige løsningen blant store teknologiselskaper som står overfor lignende påstander om sensur av konservative stemmer. En stor del av betalingen vil gå til en ideell organisasjon knyttet til Trumps presidentprosjekter, mens resten går til andre saksøkere med tilknytning til konservative saker. YouTube fastholder at de ikke har opptrådt urettmessig og ikke vil endre sine retningslinjer, og trekket følger tidligere forlik fra Meta og X, og avslutter dermed en årelang rettstvist. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Youtube og Trump // Shutterstock