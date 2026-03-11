YouTube introduserer 30 sekunders annonser som ikke kan hoppes over

HQ

Det blir stadig vanskeligere å unngå reklame på YouTube, og nå blir det enda verre. Google har kunngjort at de lanserer et helt nytt annonseformat: 30-sekunders klipp som ikke kan hoppes over, og de vil først og fremst være rettet mot de som ser på via smart-TV-er eller lignende løsninger.

Formatet er en del av YouTubes nye "Video Reach Campaign", som bruker AI til å velge lengden på annonsene som vises til seeren. Tanken bak dette er at seerne rett og slett er mindre tilbøyelige til å gripe etter fjernkontrollen og begynne å klikke seg rundt når de sitter komfortabelt i sofaen. Dette gjør at TV passer perfekt til det lengre formatet.

Det finnes allerede klikkfrie annonser i kortere formater på seks og femten sekunder, men de nye trettisekundersklippene er et klart steg opp på irritasjonsskalaen. I praksis begynner dette nå å ligne på vanlig gammel TV, med den eneste forskjellen at du har valgt videoen du vil se, men du blir fortsatt servert annonser.

Avgjørelsen er drevet av penger. Annonsører betaler betydelig mer for annonser som faktisk må sees i sin helhet, og de siste årene har YouTube også strammet til skruene på programvare som blokkerer annonser. Så enten ser du på, eller så åpner du lommeboken og betaler for Premium, det er i hvert fall YouTubes logikk.