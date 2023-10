YouTube jobber med et nytt AI-verktøy som gjør det mulig å bruke stemmene til kjente musikere

HQ

YouTube jobber angivelig med et nytt AI-verktøy som skal gjøre det mulig for kreatører å bruke stemmene til kjente musikere.

Ifølge Billboard håpet YouTube å lansere funksjonen under Made On YouTube-arrangementet, men betaversjonen skal ha tatt lengre tid enn forventet. Rapporten viser også til at Universal Music Group (UMG), Sony Music Entertainment og Warner Music Group er blant de store plateselskapene som er i samtaler om betaversjonen.

Hvis dette blir en realitet, kan det åpne en hel verden av muligheter for musikkskapere. Opphavsmenn kan for eksempel reprodusere gamle demoer og outtakes fra eldre musikere ved hjelp av dagens teknologi, eller de kan for eksempel lage en duett som ellers aldri ville vært mulig.

Funksjonen kan bli helt avgjørende, men den er selvsagt avhengig av støtte fra artistene. Ved å autorisere sin egen vokal på plattformen har artistene selvsagt begrenset kontroll over hva slags innhold som produseres.

Robert Kyncl, administrerende direktør i Warner Music Group, sier: "Du må omfavne teknologien, for det er ikke slik at du kan putte teknologi i en flaske."