YouTube kommer med en uttalelse om Storbritannias forbud mot sosiale medier og hevder at det vil føre til «mindre sikre tjenester»

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For bare noen få dager siden kunngjorde Storbritannias statsminister Keir Starmer planer om å innføre et «generelt forbud» mot sosiale medier, noe som vil gjøre en stor andel av plattformene rett og slett utilgjengelige for ungdommer under 16 år. Utgangspunktet var å beskytte barn og gi dem barndommen tilbake, men de ganske ekstreme omstendighetene ved å bare blokkere tilgangen med begrensede alternativer har ført til mye debatt.

Siden den nyheten har det kommet informasjon om hvilke plattformer som vil bli berørt, og YouTube er en av de mange som forventes å bli rammet. Vi vet at YouTube Kids vil forbli tilgjengelig, men hovedplattformen vil bli begrenset til kun personer over 16 år, noe selskapet mildt sagt ikke er fornøyd med.

I et intervju med Wired kom YouTube-representanten Jay Stoll med følgende uttalelse: «YouTube er en viktig ressurs for unge mennesker, lærere og foreldre. Generelle forbud fratar barn slike kuraterte, overvåkede og nyttige opplevelser og driver dem mot anonyme, mindre trygge tjenester.»

Man må naturligvis anta at kanaler og videoer som er virkelig lærerike, ikke vil bli berørt av et slikt generelt forbud og fortsatt vil være tilgjengelige via YouTube Kids eller den vanlige tjenesten. Men det reises fortsatt mange spørsmål om hvordan dette forbudet skal gjennomføres i praksis, noe som mest sannsynlig vil bli avklart senere i år, ettersom lovgivningen skal behandles i parlamentet innen jul, før den trer i kraft våren 2027.