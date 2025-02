Youtube lanserer et billigere Premium-abonnement uten musikk

HQ

Bloomberg har avslørt at Youtube planlegger å introdusere et nytt abonnement, som ligner på det nåværende Premium-alternativet, men uten å inkludere Youtube Music. Denne endringen vil muliggjøre en lavere pris, noe de håper vil tiltrekke flere kunder til tjenesten. Den nye modellen vil i første omgang være tilgjengelig i USA, Australia, Thailand og Tyskland. Den eksakte prisen på det nye abonnementet er ennå ikke annonsert, men for de av oss som ikke bruker Youtubes musikkdel, kan dette være et godt og kostnadseffektivt alternativ.

Er du Premium-abonnent i dag, og bruker du Youtube Music-seksjonen?