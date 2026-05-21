YouTube og TikTok anses som utrygge for barn av britiske tilsynsmyndigheter

Den siste tiden har det pågått en omfattende debatt om sosiale medier og farene de utgjør for barn. Samtidig som myndighetene innfører forbud mot sosiale medier for barn under 16 år, og Storbritannia vurderer lignende tiltak, kritiserer den britiske tilsynsmyndigheten Ofcom YouTube og TikTok for ikke å være trygge nok for barn.

"TikTok og YouTube klarte ikke å forplikte seg til noen vesentlige endringer for å redusere skadelig innhold som blir servert til barn, og fastholder at deres feeds allerede er trygge for barn," sa Ofcom (via BBC). "Vårt vell av bevis, publisert i dag, antyder at de fremdeles ikke er trygge nok."

Både TikTok og YouTube hevder at de har sterke sikkerhetsfunksjoner, og sistnevnte sier at de har samarbeidet med barnesikkerhetseksperter for å gi barn bedre opplevelser på plattformen. Arbeidet er tydeligvis ikke nok til å imponere Ofcom.

Dame Melanie Dawes, administrerende direktør i Ofcom, sa at reguleringsorganet ville gå videre til en formell etterforskning hvis det var nødvendig. Ifølge ekspertene ser det ut til at økningen i antall små barn som bruker sosiale medier, har ført til at diskusjonen ikke lenger dreier seg om å fjerne skadelig innhold, men om at problemet er at det i det hele tatt dukker opp. Det gjenstår å se hvordan sosiale medier-gigantene vil reagere på denne nye tidsalderen, der myndighetene er klar over hvordan YouTube, TikTok og lignende potensielt kan være skadelig for barn.