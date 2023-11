YouTube Premium blir dyrere

HQ

Som noen av dere sikkert har lagt merke til, har YouTube blitt stadig mer restriktiv når det gjelder brukere som bruker plugins for å blokkere annonser på tjenesten. Siden begynnelsen av juni har selskapet aktivt forhindret avspilleren fra å laste inn, med mindre du som bruker velger å slå av adblockeren eller betale for Premium. Det hele startet som en test i utvalgte regioner, men har sakte begynt å rulle ut over hele verden, spesielt til de engelsktalende delene, og nå, i kjølvannet av dette. YouTube har kunngjort at Premium vil øke i pris.

De berørte regionene er Argentina, Australia, Sveits, Chile, Tyskland, Polen og Tyrkia, der YouTube Premium og YouTube Music Premium nå vil øke i pris for alle abonnementer. Den nøyaktige økningen ser ut til å variere ganske betydelig fra land til land, og vi vet ennå ikke om prisøkningen kommer til flere regioner, men sannsynligheten er stor.

Betaler du for YouTube Premium i dag?

Takk, 9to5Google.