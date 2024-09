YouTube Premium blir mye dyrere

HQ

Premium-versjonen av YouTube har lenge vært en av de hemmelighetsfullt rimeligste strømmetjenestene på markedet. Et faktum som Google selv nå ser ut til å ha fått øynene opp for, ettersom de uten forvarsel har varslet en betydelig prisøkning for tjenesten.

Prisen for abonnementet går fra 119 kroner i måneden til 169 kroner. For familieabonnementer er økningen enda større, der prisen nå går fra 179 kroner til 269 kroner i måneden.

Nye abonnenter vil bli belastet den økte prisen umiddelbart, mens eksisterende abonnenter vil se endringen på regningen i november. Som vanlig understreker de at prisøkningen er for å sikre at de kan fortsette å tilby en førsteklasses tjeneste og nye funksjoner i tiden fremover.

Til sine kunder skriver de i en e-post vi har mottatt:

Takk for at du er YouTube Premium-medlem. Vi håper at du og opptil fem medlemmer av husstanden din nyter godt av YouTube Premium-fordelene dine, inkludert reklamefrie og nedlastbare videoer, bakgrunnsavspilling og uavbrutt tilgang til over 100 millioner sanger med YouTube Music-appen.

For å kunne fortsette å levere gode tjenester og funksjoner, øker vi prisen til 269,00 kr/måned. Vi tar ikke disse beslutningene med lett hjerte, men denne oppdateringen gjør at vi kan fortsette å forbedre YouTube Premium og støtte skaperne og artistene du ser på YouTube.

Du vil se endringen på faktureringsdatoen 28. oktober 2024.

Betaler du for YouTube Premium, og hva synes du om disse prisøkningene?