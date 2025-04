YouTube Rickrolls oss for sin 20-årsdag

HQ

YouTube fyller 20 år. Det føles både eldre og yngre, etter å ha eksistert så lenge og likevel ha endret seg så ofte i løpet av sin tid på internett at det føles friskt innimellom.

For å feire 20-årsdagen finner du en ny lenke på YouTubes hjemmeside, der du blir bedt om å klikke på den for å hjelpe til med å skjære opp kaken. Hvis du var like dum som meg og klikket på lenken, kommer du til en spesialversjon av Rick Astleys Never Gonna Give You Up, som gjenskaper teksten med klipp fra tidligere og nåværende serieskapere.

Det er også en spesiell cameo fra Mr. Astley selv, som gratulerer YouTube med 20 år og ønsker dem gratulerer med dagen. Det er bare et minutt, og hvis du savner innhold som minner litt om gamle YouTube-rewinds, kan du sjekke ut klippet nedenfor :

