Youtube slår ned på realistisk vold i spillvideoer

Store endringer er på vei på Youtube, noe som vil få alvorlige konsekvenser for de som viser videospillrelatert innhold. De nye retningslinjene som trer i kraft 17. november, vil innføre aldersgrenser for innhold med realistiske menneskelige karakterer som utsettes for vold eller tortur.

Youtube har kommet med en avklaring, og legger til at de vil ta hensyn til faktorer som hvor lenge volden som vises varer, hvor nærme kameraet den foregår og om karakteren og karakterene som vises ser realistiske ut eller ikke.

En talsperson for Youtube nevner at det finnes måter å omgå dette på. Enten ved å gjøre scenene uskarpe eller på annen måte skjule volden. Alternativt ved å kutte den betydelig ned.

Til The Verge sa Boot Bullwinkle at :

"Visst innhold kan være aldersbegrenset hvis det ikke er fløytende eller zoomet inn, og det kan være måter skaperen kan velge å spille oppdraget på for å unngå innhold som vil føre til en aldersbegrensning"

Han fortsatte med å forklare hvordan denne nye policyen er et nødvendig skritt, og hvordan det handler om å ta ansvar for hva som er tilgjengelig. Spesielt med tanke på det yngre publikummet der ute.

"YouTubes retningslinjer er utformet for å tilpasse seg den digitale verdenen i utvikling, og disse oppdateringene gjenspeiler vårt pågående engasjement for å beskytte yngre brukere og fremme en ansvarlig plattform"

For de som spiller eller strømmer spill som Call of Duty og Battlefield, kan dette virkelig endre ting fullstendig. Med annonseinntekter som er helt utelukket hvis videoene deres blir flagget som 18+. Vi kan bare vente og se hvordan ting vil spille ut.

Hva er dine tanker om denne nye policyen?