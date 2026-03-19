YouTube vil at seerne skal løse problemet med AI-søppel

Klipp av lav kvalitet som er laget ved hjelp av kunstig intelligens, produseres i et rasende tempo på YouTube, alt i jakten på klikk, visninger og annonseinntekter. Og det er i ferd med å bli et alvorlig problem, med rapporter som anslår at nesten 20 prosent av videoene som vises til nye brukere, kan klassifiseres som "AI-søppel".

Nå tester de en løsning som ved første øyekast kan høres fornuftig ut: å la brukerne selv flagge og vurdere hva som er AI-generert søppel. Tanken er at vi, seerne, skal hjelpe til med å identifisere og filtrere bort det dårlige innholdet. Men dette har også møtt kritikk fra flere hold, som hevder at YouTube selv bærer det endelige ansvaret for å ta tak i dette. I stedet, hevder de, skyver selskapet bare problemet over på seerne selv.

YouTube har tidligere uttalt at de ønsker å bekjempe det AI-genererte søppelet som oversvømmer store deler av plattformen, og noen kanaler har da også blitt fjernet, men samtidig fortsetter volumet å vokse i takt med at AI-verktøyene blir billigere og mer tilgjengelige.

Hva mener du bør gjøres for å få bukt med AI-problemet på YouTube?