YouTube vil at seerne skal løse problemet med AI-søppel
AI-generert søppel oversvømmer YouTube i et alarmerende tempo, med videoer med lav innsats som jakter på klikk, visninger og annonseinntekter. Nå tester plattformen en kontroversiell løsning.
Klipp av lav kvalitet som er laget ved hjelp av kunstig intelligens, produseres i et rasende tempo på YouTube, alt i jakten på klikk, visninger og annonseinntekter. Og det er i ferd med å bli et alvorlig problem, med rapporter som anslår at nesten 20 prosent av videoene som vises til nye brukere, kan klassifiseres som "AI-søppel".
Nå tester de en løsning som ved første øyekast kan høres fornuftig ut: å la brukerne selv flagge og vurdere hva som er AI-generert søppel. Tanken er at vi, seerne, skal hjelpe til med å identifisere og filtrere bort det dårlige innholdet. Men dette har også møtt kritikk fra flere hold, som hevder at YouTube selv bærer det endelige ansvaret for å ta tak i dette. I stedet, hevder de, skyver selskapet bare problemet over på seerne selv.
YouTube har tidligere uttalt at de ønsker å bekjempe det AI-genererte søppelet som oversvømmer store deler av plattformen, og noen kanaler har da også blitt fjernet, men samtidig fortsetter volumet å vokse i takt med at AI-verktøyene blir billigere og mer tilgjengelige.
