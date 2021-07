YouTuber fikser Joy-Con drift-problem med et stykke papp

Selv om mottakelsen av Switch-konsollen har vært overveldende positiv helt fra starten av, så har konsollen ett relativt stort problem, nemlig drifting i de små Joy-Con-kontrollerne som utvikler seg over tid.

Nintendo har blitt saksøkt i flere omganger, men har dessverre ikke definitivt erkjent problemet og utviklet nye Joy-Cons som fikser det en gang for alle. Men én YouTuber har funnet en løsning, og det er en ganske simpel løsning også.

Det er VGC som rapporterer at YouTuberen VK's Channel har lagt ut en liten guide for hvordan man fikser drift-problemene, og det gjøres ganske enkelt med et stykke papp.

Du kan se videoen her.