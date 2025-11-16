YouTuber Jack Doherty arrestert i Miami for narkotikabesittelse

HQ

YouTuber Jack Doherty ble arrestert i Miami-området lørdag morgen på grunn av narkotikabesittelse og relaterte anklager. Politiet sier at 22-åringen tok opp innhold mens han sto i veibanen og blokkerte biler før han ble tatt i forvaring.

Et påfølgende søk avdekket angivelig halvparten av en oransje pille som samsvarer med en Schedule II amfetamin, sammen med tre mistenkte cannabis sigaretter. Myndighetene er fortsatt i ferd med å fastslå de nøyaktige omstendighetene som førte til hendelsen.

Doherty er kjent for provoserende videoer og konfrontasjoner med fremmede, som han ofte deler med sine mange følgere på nettet. Han har mer enn 15 millioner abonnenter på YouTube, i tillegg til millioner av følgere på TikTok og Instagram.