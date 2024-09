YouTuber kjøper en gammel iPhone fra eBay med skjulte kjendisbilder

HQ

Mens mange foretrekker å kjøpe splitter nye iPhones, viste ScottTheWoz - en YouTuber som driver med gaming - hvorfor det kan være verdt å ta sjansen på å kjøpe en gammel telefon fra eBay.

Det viser seg at den som eide telefonen før Scott må ha kjent Jason Momoa, for i kontaktlisten deres kan du se skuespillerens navn og nummer (som nesten helt sikkert ikke vil fungere nå). For å bevise at dette ikke var noen som spilte et forseggjort sprell, kan du til og med se noen bilder av unge Momoa sammen med eieren av telefonen.

Et interessant funn, som viser at man aldri vet hvilke skatter man kan finne på eBay. Vi lurer på hvor mange flere kjendisbilder av den gamle skolen som finnes der ute, gjemt på gamle telefoner.

Dette er en annonse: