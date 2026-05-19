YouTuber slipper kameraet ned i Det indiske hav og tar bilder av en utrolig sjelden hai

HQ

Noen ganger gjør YouTubere ting som virkelig overrasker og imponerer. Nylig bestemte skaperen Barny Dillarstone seg for å slippe et nattkamera ned i Det indiske hav, nærmere bestemt et område utenfor kysten av Bali, der han klarte å fange en utrolig scene som utvilsomt vil vekke interessen til oseanografer og marinbiologer.

Da kameraet ble sluppet ned i havet og sank 700 fot ned på havbunnen, begynte kameraet snart å sende video tilbake, og fanget opp et mangfoldig marint økosystem som til og med inkluderte en hai som bare unntaksvis har blitt fanget på film, nemlig den indonesiske houndhaien.

Ifølge Dexerto måtte Dillarstone rådføre seg med eksperter for å artsbestemme haien, og det viste seg snart at dette var en av de første gangene, kanskje den første gangen, at haien var blitt fanget på kamera.

Eventyret fanget også massevis av annet interessant marint liv, men den indonesiske houndhaien skilte seg ut som kremen av kremen i hele oppdraget, som du kan se i videoen nedenfor.