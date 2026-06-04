YouTuber som drepte gravid kjæreste mens han sendte en falsk livestream, fengslet på livstid

HQ

Det har endelig falt en dom i saken om drapet på Natalie McNally. Den 32 år gamle kvinnen, som var gravid i 15. uke, ble drept i sitt hjem i Lurgan i Nord-Irland den 18. desember 2022. Drapet ble begått av kjæresten hennes, den 36 år gamle Stephen McCullagh, som hevdet å ha alibi ettersom han strømmet seg selv mens han spilte dataspill i tidsrommet da McNally angivelig ble drept.

Ifølge Sky News uttalte McCullagh at han livestreamet og derfor ikke kunne ha drept McNally, men det har nå blitt oppdaget at McCullagh faktisk spilte av en forhåndsinnspilt livestream i løpet av den tiden han angivelig var "live", noe som gjør alibiet hans irrelevant.

Det sies at livestreamen faktisk ble spilt inn fire dager i forkant av drapsnatten, og etter at dette ble rapportert, fjernet YouTube McCullaghs konto fra plattformen.

Dommer Kinney, som håndterte straffeutmålingen for McCullagh, nevnte også at dette viste en klar intensjon og en plan om å drepe McNally, og beskrev situasjonen med følgende ordlyd :

"Du planla dette drapet i ubarmhjertige detaljer. Du angrep en person du påstår å elske i et vanvittig overfall, som var preget av overdreven og umotivert vold. Til tross for vanviddet var drapet kaldblodig og kalkulert, noe som fremgår av den omfattende planleggingen i forkant av drapet og dine handlinger i etterkant. Din oppførsel overfor McNally-familien viste at du var fast bestemt på å skjule sporene dine."

Rapporten bemerker også at til tross for disse forferdelige handlingene dukket McCullagh opp på McNallys likvake, som ble holdt 1. juledag 2022 hjemme hos familien hennes, og etterlot familien "knust, fortvilet og sjokkert".

McCullagh har siden blitt dømt til minst 31 års fengsel, en livstidsdom.