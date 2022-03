Youtubere og kjendiser slippes som DLC til WWE 2K22

HQ

I dag er en stor dag for alle wrestling-fans. WWE 2K22 er nå lansert på konsoller og PC, og forhåpentligvis kan tilliten repareres etter skuffelsen som var WWE 2K20. Men allerede før 2K Sports har bevist at de er kongene av fribryting har de nå sammen med Visual Concepts avslørt DLC-planene.

WWE 2K22 skal få fem DLC-pakker med 28 wrestlere. Disse kan kjøpes separat eller sammen i et Season Pass, og er inkludert for de som forhåndsbestilte Deluxe Edition eller nWo 4-Life Edition. Listen over nedlastbare superstjerner inneholder legender som The British Bulldog og Ronda Rousey - men også kjendiser som vanligvis ikke trer inn i ringen som Machine Gun Kelly (som har vært med på å lage soundtracket) og influenseren Logan Paul. I tillegg har vi Mr. T som faktisk har wrestlet i WWE før, men som for oss kanskje er mest kjent fra TV-klassikeren A-Team.

Disse er bare en liten del av karakterene som kommer til WWE 2K22 fra april til juli 2022. Mer informasjon om DLC-pakkene finner du her.