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Verdensnyheter

YouTubere risikerer opptil fem års fengsel etter arrestasjon under verdensmesterskapet

To argentinske YouTubere står overfor anklager om grove lovbrudd etter at de angivelig skal ha brukt utløpte pressekort for å få tilgang til en kamp i FIFA Club World Cup.

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To argentinske YouTubere risikerer opptil fem års fengsel etter å ha blitt arrestert i forbindelse med VM-kampen mellom Portugal og Colombia i Miami. Ifølge amerikanske myndigheter skal de angivelig ha omgått flere sikkerhetskontroller ved å bruke falske pressekort fra en tidligere kamp.

De to innholdsskaperne, Beni Marmol og Pato Perrotta, skal angivelig ha blitt stoppet etter å ha passert tre sikkerhetskontroller. Ifølge politirapporten sa Marmol at hensikten hans var å streame kampen, mens Perrotta hevdet at han jobbet for et medieselskap, men brukte utløpt akkreditering.

De to risikerer opptil fem års fengsel og en bot på 5 000 dollar dersom de blir dømt. Ifølge duoens manager er de løslatt mot kausjon og vil ikke bli utvist, men de har forbud mot å oppholde seg i nærheten av stadioner der VM-kamper spilles så lenge saken pågår.

YouTubere risikerer opptil fem års fengsel etter arrestasjon under verdensmesterskapet

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