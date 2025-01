YouTuberen DanTDM blir vert for et nytt radioprogram dedikert til videospillmusikk

HQ

Minecraft-legenden og YouTuber DanTDM flytter til radio, og er vert for sitt eget show på Classic FM kalt Next Level. Den britiske radiostasjonen kunngjorde det nye showet på onsdag, og premieren finner sted denne lørdagen, 11. januar, klokka 21 GMT.

Next Level vil inneholde videospillmusikk, noe som første gang ble vist på Classic FM tilbake i 2012, og som fant veien til stasjonen mer regelmessig i 2017 med introduksjonen av showet High Score. "I løpet av serien vil Dan presentere den beste spillmusikken, pakket inn i hvert 60-minutters program," skriver Classic FM. "I den første episoden på lørdag vil han feire spillverdenens mest legendariske lydspor, inkludert The Legend of Zelda, Final Fantasy VII og The Elder Scrolls V, Street Fighter II og et av favorittspillene hans, Minecraft."

De følgende lørdagene vil også bli fylt av Next Level, og showet går bare fra 21:00 til 22:00 GMT, så det er best du har ørene klare. I tillegg til å strømme live via Classic FM, kan du også lytte på Global Player hvis du er en internasjonal lytter.

"Tenåringsjenta mi ville ikke kunne tro at jeg har mitt eget radioprogram! Etter å ha studert musikkproduksjon på universitetet og deretter jobbet med dataspill de siste 15 årene, føles det helt surrealistisk å få et program som feirer møtet mellom disse to verdenene", sier DanTDM. "Classic FM er en så ikonisk stasjon, og jeg er veldig takknemlig og glad for å ha fått denne muligheten."

Dette er en annonse:

Med mer enn 29 millioner abonnenter og 20 milliarder visninger på tvers av kanalene hans, er vi sikre på at Classic FM ser på DanTDM som en stor gevinst, akkurat som han ser på det å være på radio som å leve ut drømmen sin. En vinn-vinn-situasjon, og forhåpentligvis vil det bety at flere mennesker blir eksponert for det beste av videospillmusikk.