YouTuberen Gaspi og sangeren Oliver Tree omkom i en helikopterulykke i Rio de Janeiro

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En helikopterulykke i Rio de Janeiro kostet seks mennesker livet søndag morgen, og blant ofrene var den populære argentinske YouTuberen Gaspi (egentlig navn Gaspar Prim, 23 år) og den amerikanske sangeren Oliver Tree (32 år). CNN Brasil bekreftet identiteten til de seks passasjerene i de to helikoptrene som styrtet i Recreio dos Bandeirantes, i den sørvestlige delen av Rio de Janeiro.

Gaspi, med over 7,5 millioner følgere på alle sosiale medier, ble kjent for viralt og humoristisk innhold, og han deltok blant annet i La Velada del Año 2025, en amatørboksekamp i Spania. Oliver Tree var på verdensomspennende turné og hadde opptrådt i São Paulo 6. juni. Han har over 11 millioner månedlige lyttere på Spotify og 20 millioner følgere på alle sosiale medier.

Pilotene på begge helikoptrene omkom i kollisjonen, i tillegg til de fire passasjerene i det ene helikopteret. Ifølge foreløpige opplysninger kolliderte helikoptrene i luften og styrtet ned på en elbilparkering, hvor de satte fyr på minst 20 biler. Det pågår en kriminalteknisk etterforskning.