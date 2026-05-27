YouTuberen Tom Kopke vinner det årlige osterulleløpet for tredje år på rad

Ostevalsrennene som arrangeres på Cooper's Hill i Gloucestershire i Storbritannia, er en av de mest elskede årlige tradisjonene i området, selv om det er en svært spesiell og uvanlig tradisjon. Hvert år i mai reiser deltakere fra hele verden til området for å jage ostehjul ned en bratt bakke, og i det siste har én person vist seg å være ganske effektiv til å gjøre nettopp dette.

Ifølge BBC News har den tyske influenceren og YouTuberen Tom Kopke nok en gang gått til topps og vunnet løpet han deltok i, noe som nå gjør ham til vinner av osterullingsløpet tre ganger på rad.

I et intervju etter at løpet var over, uttalte Kopke om denne seieren "Jeg skal si deg én ting. Hvis den bakken er helvete, er jeg djevelen", noe som muligens er en av tidenes største atletiske uttalelser.

I tillegg til dette vant også sønnen til en Guinness-rekordholder et løp, og en 11 år gammel jente vant også det første motbakkeløpet for barn.