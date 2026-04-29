Youtubes neste søkemodus føles mer som en samtale

HQ

Google er tydeligvis i ferd med å presse AI-søk på nesten alle produktene sine, og Youtube er ikke fremmed for dette. Ifølge Engadget vil en ny funksjon kalt Ask YouTube la deg stille komplekse spørsmål og motta "omfattende resultater som inkluderer video og tekst, og deretter stille oppfølgingsspørsmål for å dykke dypere". Dessverre må du bo i USA for å prøve denne eksperimentelle funksjonen, og den er tilgjengelig fra og med i dag og frem til 8. juni for amerikanske Premium-abonnenter som er 18 år eller eldre.

Først må du aktivere funksjonen i kontoen din. Deretter kan du klikke på den nye "Ask YouTube"-knappen i søkefeltet, og du vil få opp forslag. Du kan selvfølgelig skrive inn dine egne, for eksempel "planlegg en 3-dagers biltur mellom San Francisco og Santa Barbara". Når du har fått et resultat, kan du prøve oppfølgingsspørsmål eller velge blant foreslåtte spørsmål for å utforske mer i detalj.

Dette ble testet av The Verge, og som det pleier å være med AI når det gjelder nye og aktuelle hendelser, ga et av søkene om en Steam Controller faktisk unøyaktig informasjon.

Tiden vil vise hvor godt dette nye AI-søket blir mottatt blant Youtube-brukere.