Ys X: Proud Nordics lanseres på Steam og Switch 2 neste år

I Japan har spillere allerede kunnet dykke ned i rollespillet som utspiller seg på den svenske øya Öland - selv om versjonen i spillet ikke deler stort mer enn navnet med den virkelige verden. Neste år vil spillere i Vesten også få tak i Ys X: Proud Nordics, en forbedret utgave av Ys X: Nordic. Selv om ingen eksakt dato er avslørt, har utgiveren NIS America bekreftet et utgivelsesvindu tidlig i 2026.

Denne versjonen lover nye historier, utvidet innhold, nye eventyr, nye sjefer, arenakamper og mer i en verden som inneholder steder som Bergen, kongeriket Danmorc og den tidligere nevnte øya Öland. Proud Nordics lanseres på PC via Steam og Nintendo Switch 2. En trailer på ett minutt har også blitt sluppet, som viser frem spillets karakterer, kampsystem, skipsseiling og den større spillverdenen. Sjekk den ut nedenfor.