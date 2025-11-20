Ys X: Proud Nordics setter utgivelsesdato i februar og kunngjør ny plattform

HQ

Nihon Falcom Corp. har endelig nyheter om neste del av sin populære og anerkjente ARPG-serie Ys. Ys X: Proud Nordics Den oppdaterte og definitive versjonen av Ys X: Nordics, kommer 20. februar 2026. Og det er ikke alt: Det er også bekreftet at den tidligere ikke avslørte PlayStation 5-versjonen også vil være klar innen den datoen.

Ys X: Proud Nordics Ys X: Nordics inkluderer både det opprinnelige eventyret med eventyreren Adol og piraten Karja mot Greigr i Obeliabukta og det nye eventyret på øya Öland med væpnersøsknene Knud og Astrid, i en historie som integreres sømløst i originalen, som ble utgitt for litt over et år siden.

I tillegg til dette nye eventyret inneholder Ys X: Proud Nordics forbedringer av grafikk, kontroll og grensesnitt, samt et nytt fangehull med høyere vanskelighetsgrad. Alt dette finner du 20. februar 2026 på PC, Nintendo Switch 2 og PS5. Er du klar for det ultimate Ys X: Proud Nordics -eventyret? Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.