Ytterligere forbedringer av Final Fantasy VII: Rebirth Performance Mode er planlagt

Square Enix Square Enix har tilsynelatende hatt litt av et mareritt med å få Performance Mode for Final Fantasy VII: Rebirth til å holde mål. Selv om det ikke er i en forferdelig tilstand på noen måte, ville noen få forbedringer være velkomne, og det er nettopp det Square Enix har planlagt.

I en samtale med One More Game (takk, Kotaku) avslørte spilldirektør Naoki Hamaguchi at ytterligere forbedringer av modusen vil komme i en kommende oppdatering av spillet.

"Vi har fått mange tilbakemeldinger om hvorvidt grafikken i ytelsesmodusen vil bli forbedret eller ikke. Vi hører hva dere sier, og vi jobber for tiden med en oppdatering for å forbedre dette aspektet. Jeg tror ikke lanseringsdatoen er langt unna nå."

Hamaguchi legger til: "Vi har hørt fra spillere at ansiktsbelysningen i visse situasjoner får skyggene til å se veldig skumle ut. Så det er en del av oppdateringen som vi jobber med."

Det er ingen dato for når denne oppdateringen kommer, noe som betyr at den kanskje ikke er den neste oppdateringen for spillet, men uansett er det forfriskende å vite at Performance Mode -spillere kan se frem til en mer visuelt tiltalende opplevelse ved siden av den mer flytende spillingen som modusen tilbyr.

Hvis du ikke har hatt sjansen til å spille Final Fantasy VII: Rebirth ennå, kan du lese anmeldelsen vår av spillet her, se videoanmeldelsen vår nedenfor og lese den svært nyttige Queen's Blood-guiden vår her.