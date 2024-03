Ytterligere tre skuespillere har sluttet seg til hovedrollelisten i Final Destination: Bloodlines

Etter nesten 13 års fravær forventes Final Destination-serien å komme tilbake neste år med en ny film kalt Bloodlines.

Filmen er for tiden under produksjon i Vancouver, og THR har avslørt ytterligere tre skuespillere som vil utgjøre filmens hovedrollebesetning. Disse inkluderer Brec Bassinger (Stargirl), Kaitlyn Santa Juana (The Friendship Game) og Teo Briones, som spilte i første sesong av Chucky.

De tre slutter seg til de tidligere annonserte skuespillerne Richard Harmon (The 100, Grave Encounters 2), Anna Lore, Owen Patrick Joyner, Max Lloyd-Jones (The Book Of Boba Fett), Rya Kihlstedt (Obi Wan Kenobi) og Tinpo Lee (The Manor).

Final Destination: Bloodlines forventes å komme på kino en gang i 2025.